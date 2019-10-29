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Ситуация на Донбассе: террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня

Ситуация на Донбассе: террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня
07:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

 За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"28 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сводке, обнародованной во вторник утром на странице штаба в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов. Дважды неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды у Гнутово - из минометов калибра 82 мм вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Водяного, что на Приазовье, и Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия, у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов. Пять раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, вблизи Луганского - из АГС, неподалеку Попасной - из стрелкового оружия, у Майского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

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"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - добавили в пресс-центре.

Также в штабе отметили, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС, Золотопе.
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