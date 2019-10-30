Скачать
Среда, 30.10.2019
Генсек НАТО напоминает, что РФ должна вывести свои войска с востока Украины
Генсек НАТО напоминает, что РФ должна вывести свои войска с востока Украины
На Донбассе ввели "желтый" режим: что это означает
На Донбассе ввели "желтый" режим: что это означает
Свитолина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Свитолина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
"Не смогу быть 25-летней девочкой": Алена Винницкая о своем возрасте
"Не смогу быть 25-летней девочкой": Алена Винницкая о своем возрасте

Гончарук подвел итоги инвестфорума в Мариуполе: что подписала Украина

Гончарук подвел итоги инвестфорума в Мариуполе: что подписала Украина
15:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КМУ

Новости Бизнеса:На инвестфоруме в Мариуполе подписано двенадцать важных меморандумов о новом сотрудничестве.

На Инвестиционном форуме в Мариуполе RE: think. Invest in Ukraine, который состоялся 29 октября, подписано двенадцать важных меморандумов о новом сотрудничестве, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Наша команда представила 120 готовых инвестиционных проектов. Вместе со Всемирным банком запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки – для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса", - цитирует премьера его пресс-служба.

Среди важных документов, которые подписаны на форуме – Меморандум с мобильными операторами о перераспределении частот для обеспечения качественного и быстрого интернета на территории всей Украины. Компании имеют общий план действий по обеспечению покрытия 4G в селах и на дорогах в течение следующих четырех лет.

Три мировые криптовалютные биржи хотят легально работать в Украине

Также правительство и ЕБРР подписали Меморандум о финансировании региональных дорог. Первый транш на восстановление местных дорог составит 300 млн евро.

"Не менее важный документ – меморандум с вице-президентом Международной финансовой корпорации Джорджиной Бейкер о взаимопонимании между правительством Украины и IFC по государственно-частному партнерству. Наши международные партнеры будут инвестировать свои знания и опыт в сфере концессии", - цитирует Гончарука пресс-служба Кабмина.

Минцифры планирует обучать украинцев цифровым навыкам

Как сообщалось ранее, вчера в Мариуполе стартовал крупный инвестиционный форум, который инициировал президент Владимир Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Форум, Мариуполь, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
03 Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
04 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
05 Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине сообщили, когда отменят трудовые книжки
В Кабмине сообщили, когда отменят трудовые книжки
Где и когда в Украине появятся платные дороги
Где и когда в Украине появятся платные дороги
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Никакие заявки подаваться не будут
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Никакие заявки подаваться не будут
Приквел к &quot;Игре престолов&quot;: HBO озвучил название нового сериала
Приквел к "Игре престолов": HBO озвучил название нового сериала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь