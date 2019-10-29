Украина и Всемирный банк запускают фонд восстановления и реинтеграции Донбасса

Новости Бизнеса:Зеленский заявил о запуске фонда по восстановлению и будущей реинтеграции Донбасса.

Украина и Всемирный банк запускают работу Фонда международной партнерской поддержки, который своей целью ставит восстановление и будущую реинтеграцию Донбасса.

Об этом во время закрытия инвестиционного форума RE:Think Invest in Ukraine в Мариуполе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Говоря о будущем, вместе с нашим партнером, Всемирным банком, мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса. Призываем всех стать частью этого большого проекта", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров 29 сентября одобрил Программу действий правительства. Программа деятельности правительства не имеет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, о чем заявил премьер-министр Алексей Гончарук.