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Тейлор о реинтеграции Донбасса: США и дальше хотят работать с Украиной

Тейлор о реинтеграции Донбасса: США и дальше хотят работать с Украиной
15:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Тейлор считает, что шаги Украины по реинтеграции Донбасса нуждаются в международной поддержке

Международное сообщество должно поддержать и санкционно, и иногда политически непопулярные, но необходимые шаги нынешних властей Украины, направленные на достижение мира и реинтеграцию населения оккупированной части Донбасса.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время выступления на Первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

"Мы говорили здесь (на инвестфоруме - ред.) о том, чтобы масштабировать, увеличивать наши усилия и брать на себя риски. Я думаю, правительство Украины уже взяло на себя риски и кое-что сделало, чтобы попытаться разрешить конфликт на Донбассе, из того, чего не сделали предыдущие правительства. И шаги, к которым вы прибегаете, порой не такие уж и популярные... Но если Украина, ее правительство и дальше будет двигаться этим путем, и внимание, и ресурсы будут посвящаться достижению мира, тогда международное сообщество должно быть с вами и за вас, и санкции должны продолжаться, и должно продолжаться политическая поддержка", - сказал Тейлор.

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Он добавил, что, по его мнению, Соединенные Штаты могут помочь нашей стране с продвижением этого тезиса на международной арене.

"Мы и дальше хотим с вами работать", - заверил дипломат.

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По словам Тейлора, в выступлениях участников инвестиционного форума много говорилось о верховенстве права, но, находясь в Мариуполе, в нескольких километрах от линии столкновения, он хотел бы напомнить, что крупнейшим нарушителем верховенства права является Россия.

"Чтобы улучшить жизнь украинцев на Донбассе и во всей Украине, нам нужно об этом помнить", - подчеркнул он.

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По убеждению Тейлора, проведение по инициативе Президента Зеленского Первого инвестиционного форума на юго-востоке Украины означает, что новое правительство заботится об этой части страны, и это очень важно.

"Но есть еще и другой важный тезис - новая власть Украины заботится о людях, которые живут по ту сторону линии разграничения, в районах, которые не контролирует правительство. Это очень важно. Потому что если мы хотим реинтеграции, они должны приходить сюда, они снова должны стать частью Украины, и им (необходимо - ред.) знать, что вы - и президент, и народ Украины - считаете их украинцами. Это очень важный тезис, который вы демонстрируете этим собранием", - считает временный поверенный в делах США в Украине.

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США, Донбасс, Реинтеграция, Уильям Тейлор.
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