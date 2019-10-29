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"Возможно только дипломатическим путем": Зеленский о завершении войны

"Возможно только дипломатическим путем": Зеленский о завершении войны
12:27 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в форуме RE: THINK. Invest in Ukraine.

Украина должна иметь сильную позицию и поддержку для завершения войны в Донбассе дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме RE: THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Отмечается, что инициатором этого форума стал он сам.

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Во время своего выступления, Зеленский отметил, что завершение военных действий на Донбассе возможно только дипломатическим путем.

Также он подчеркнул, что прекращение войны на востоке Украины и возвращение наших территорий - это главная задача.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать такой, и именно для этого он пошел в политику.

Зеленский надеется, что Украина станет такой, более того она должна это сделать. Именно поэтому он и пошел в политику.

"Мир в Украине - это залог безопасности и стабильности в Европе и мире, а успех Украины - это и ваш успех", - считает Зеленский.

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Зеленский считает, что этот форум должен стать отправной точкой для экономического роста Украины, который непосредственно влияет на внутреннюю и внешнюю политику.

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Донбасс, Владимир Зеленский, ООС.
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