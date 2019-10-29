"Возможно только дипломатическим путем": Зеленский о завершении войны

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в форуме RE: THINK. Invest in Ukraine.

Украина должна иметь сильную позицию и поддержку для завершения войны в Донбассе дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме RE: THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Отмечается, что инициатором этого форума стал он сам.

Во время своего выступления, Зеленский отметил, что завершение военных действий на Донбассе возможно только дипломатическим путем.

Также он подчеркнул, что прекращение войны на востоке Украины и возвращение наших территорий - это главная задача.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать такой, и именно для этого он пошел в политику.

Зеленский надеется, что Украина станет такой, более того она должна это сделать. Именно поэтому он и пошел в политику.

"Мир в Украине - это залог безопасности и стабильности в Европе и мире, а успех Украины - это и ваш успех", - считает Зеленский.

Зеленский считает, что этот форум должен стать отправной точкой для экономического роста Украины, который непосредственно влияет на внутреннюю и внешнюю политику.