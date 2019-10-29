Зеленский и Гончарук открыли "дорогу жизни" Запорожье - Мариуполь

Новости Украины:Владимир Зеленский и Алексей Гончарук открыли реконструированную "дорогу жизни" Запорожье - Мариуполь.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук приняли участие в открытии реконструированного участка трассы Запорожье - Мариуполь.

Открытие состоялось перед началом инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine, который пройдет сегодня в Мариуполе.

Трансляция выступлений глав государства и правительства Украины велась на странице президента в Facebook.

"Мы благодарны каждому, и правительству, и всем работникам, которые успели построить в те сроки, в которые мы указали. Вся дорога - 200 км, 70 км этой дороги строили три года, а сейчас за три месяца построили 130 км очень важной трассы Запорожье - Мариуполь. Если все дороги мы будем так строить, то мы успеем за 4,5 года построить важнейшие трассы нашей страны и объединим не только всех людей, но и объединим инфраструктуру", - заявил Зеленский.

Президент назвал эту трассу "дорогой жизни" и подчеркнул важность того, чтобы ее "не развалили".

В свою очередь, Гончарук также приветствовал завершение реконструкции участка трассы Запорожье - Мариуполь и анонсировал масштабное дорожное строительство весной следующего года.

"Здесь была сделана огромная работа - работало более 600 единиц техники, более тысячи человек, это и турецкие, и украинские компании... Многие не верили, что за 3 месяца это возможно. Эта дорога - это хороший пример того, как нужно работать. Мы сейчас должны за зиму провести все необходимые подготовительные работы для того, чтобы с весны, с 1 марта начать по всей стране большое строительство", - подчеркнул Гончарук.

Зеленский, сев за руль, проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь.

Напомним, синистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что процесс разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) во вторник стартовал.