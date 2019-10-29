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В Золотом началось разведение сил
В Золотом началось разведение сил
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В Золотом началось разведение сил

В Золотом началось разведение сил
11:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом, следующим будет Петровское.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что процесс разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) во вторник стартовал.

"До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня… Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на лини контакта", - сказал Пристайко журналистам в Мариуполе во вторник.

По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", - отметил Пристайко.

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Министр также уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.

Напомним, добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией

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Донбасс, ВСУ, Золотое, Разведение сил, ООС.
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