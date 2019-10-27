"Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)

Новости Украины:Билецкий говорит Зеленскому, что в Золотом может быть и 10 тысяч человек.

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявляет, что ветераны не уйдут из Золотого-4 в Луганской области, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".

Об этом идет речь в видеообращении Белецкого к Зеленскому, опубликованное в воскресенье в Youtube

"Владимир Александрович, все услышали ваши угрозы. Они немного вне законного поля. Мы будем оставаться, и нам враг, безусловно, не президент страны, а в первую очередь мы видим врага с той стороны, с Востока. Но если вы решите эти угрозы выполнять, а у нас сейчас такие первые признаки, выбросить оттуда ветеранов, то вместо нескольких десятков человек на следующей неделе там будет тысяча. Если с тысячей не получится, там будет 10 тысяч," - говорит Белецкий.

"Нас не сломали 2014-2015 годы, нас не сломало огромное нашествие, которое шло тогда с Востока. Вы думаете, что нас сломает что? Ваше желание договориться с врагом любой ценой? Украина эту цену заплатила, не вы ее заплатили, поэтому не вам все-таки решать, отдавать наши территории или нет, а в том числе каждому из нас, в первую очередь из тех людей, которые имеют отношение к обороне Украины", - добавил он.

Белецкий считает, что форма разговора Зеленского с добровольцами в Золотом в субботу - это "откровенное бытовое хамство со стороны президента по отношению к ветеранам".