"Слова приведут к гневу": Вакарчук предупредил Зеленского

Новости Украины:Святослав Вакарчук считает, что пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу.

Пренебрежительное отношение к ветеранам ООС/АТО, которое высказывают официальные лица, может привести ко гневу, а не миру.

Об этом заявил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в Facebook.

Он отметил, что 2014 году благодаря добровольцам нам удалось уберечь Украину.

По словам Вакарчука, в момент, когда наша армия находилась в очень сложном состоянии, именно добровольцы стояли в очередях к военкоматам.

Также он считает, что созданные добровольцами добробаты зачастую были "были единственной опорой Украины на важных участках фронта".

Нардеп посоветовал сказать ветеранам ООС "Спасибо".

"Любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты", - подчеркнул Вакарчук.