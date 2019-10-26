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Суббота, 26.10.2019
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Зеленский после визита в Золотое: Все хотят мира, все готовы к разведению войск

Зеленский после визита в Золотое: Все хотят мира, все готовы к разведению войск
19:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский прокомментировал свою поездку в Золотое.

Президент Украины Владимир Зеленский после двухдневной поездки в Золотое Луганской области на линии разграничения и разведения сил и средств заявил, что ему важно было услышать украинцев, которые ждут мира.

Об этом сообщает Официальный канал президента Украины.

"Провел два дня в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - говорится в сообщении.

Штаб ООС: "Добровольцы" в Золотом находятся нелегально

По словам Зеленского, от местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей.

"Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войну не закончить", - подчеркнул президент.

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"Мне важно было услышать украинцев, которые ждут мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и Верховный главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой", - подытожил Зеленский.

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Донбасс, Владимир Зеленский, Золотое, Разведение войск.
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