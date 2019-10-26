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Нацкорпус: Зеленский приехал в Золотое (Видео)

Нацкорпус: Зеленский приехал в Золотое (Видео)
14:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский посетил добровольцев в Золотом.

Президент Владимир Зеленский посетил добровольческий батальон на участке разведения сил в Золотом. Об этом сообщает один из телеграмм-каналов Национального корпуса.

"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронте", - говорится в сообщении.

Бойцы решили угостить главу государства чаем и пригласили присесть.

На ролике слышен голос бойца, который сказал президенту - "Мы ж гостеприимные, садитесь, пообщаемся".



Как известно, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за постоянных обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

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Последний раз боевики обстреляли позиции военных на участке разведения войск возле Петровского 25 октября. Осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения - в Петровском, Золотом и Станице Луганской.

Возле Золотого и Петровского разведение тогда состоялось, но не сохранилось. Летом 2019 года, после смены власти в Украине, провели разведение возле Станицы Луганской.

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Владимир Зеленский, Золотое, Национальный корпус.
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