Штаб ООС: "Добровольцы" в Золотом находятся нелегально

Новости Украины:Штаб ООС прокомментировал встречу Зеленского с "добровольцами" в Золотом.

Люди, которые представились добровольцами и общались с Президентом Владимиром Зеленским в Золотом, находятся там с оружием нелегально.

Об этом сообщает штаб ООС.

"В распространенном сегодня в социальных сетях видео Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. "Люди, которые общались с Президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а, следовательно, находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный Закон об ООС, чему предоставляется надлежащая правовая оценка" - добавили в сообщении.

Как известно, на странице в Telegram "Последний блокпост #Ні_Капітуляції" распространил видео, на котором Президент Владимир Зеленский встретился с людьми в форме в Золотом, что на Луганщине.

Глава государства призвал людей, которые назвались добровольцами, сложить оружие, имеющееся в доме. Общение проходило на повышенных тонах.