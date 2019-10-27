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Воскресенье, 27.10.2019
Замглавы Нацполиции: Добровольцы вывезли оружие из Золотого после разговора с Зеленским
Замглавы Нацполиции: Добровольцы вывезли оружие из Золотого после разговора с Зеленским
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Замглавы Нацполиции: Добровольцы вывезли оружие из Золотого после разговора с Зеленским

Замглавы Нацполиции: Добровольцы вывезли оружие из Золотого после разговора с Зеленским
21:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Ветераны-добровольцы вывезли свое легальное оружие из Золотого-4 в сопровождении полиции.

Добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией, сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

По его словам, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.

"В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт Национальной полиции Украины для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - отметил Троян.

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Он добавил, что полиция и гвардия будут выполнять свои задачи по назначению, в частности, проводить антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, комментируя на своей странице в Facebook размещенное видео о поездке президента Зеленского в Золотое, указал, что оно показывает "полную картину, которая позволяет наконец понять все: как там на самом деле, как живут и что говорят люди, чего они боятся и чего они хотят".

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"Кстати, оружие – которого вчера якобы "не было" – сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого. Может, хоть эта ситуация чему-то нас научит? Например, тому, что не надо бить тревогу о зраде, пока толком не разобрался в ситуации?", - отметил он.

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Владимир Зеленский, Золотое, Вадим Троян, Нацполиция.
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