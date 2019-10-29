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Пристайко об импичменте Трампа: Мы с вами вообще не имеем к этому отношения

Пристайко об импичменте Трампа: Мы с вами вообще не имеем к этому отношения
14:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко говорит, что украинские чиновники не будут свидетельствовать по делу импичмента Трампа.

Представители украинской власти не намерены давать показания в Конгрессе Соединенных Штатов Америки по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, поскольку Украина не имеет к этому никакого отношения.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в кулуарах первого инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе в ответ на вопрос о возможности для украинских чиновников давать показания в Конгрессе по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в случае соответствующего обращения.

"Мы с вами вообще не имеем к этому отношения. Пусть они сами между собой разберутся. Мы не будем туда ездить и не будем комментировать", - сказал Пристайко.

По словам министра, он рассчитывает, что этот скандал завершится там, где он и начался, - в конгрессе США и в Администрации президента Трампа.

"Мы не хотим быть втянутыми во внутренние вопросы Соединенных Штатов Америки", - в очередной раз подчеркнул дипломат.

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В то же время он акцентировал, что США - самый большой и самый мощный партнер Украины, и надо сделать всё возможное, чтобы это было неизменным и в дальнейшем.

"Вместе с тем мы не собираемся переходить никакие "красные линии". Мы все эти тридцать лет становились всё больше и больше цивилизованной страной. Нынешний уровень нашей цивилизованности позволяет нам понять, каковы отношения между президентской вертикалью, судебной и всеми другими ... Если прокуратура США считает, что на территории Украины американский гражданин нарушил закон, есть законный путь обращения в прокуратуру Украины", - подчеркнул Пристайко.

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По его словам, такие обращения происходят регулярно, и для этого есть стандартный путь. В этом контексте министр напомнил, что Президент Зеленский во время телефонного разговора с лидером США именно об этом и говорил.

По его словам, коммуникация с американской стороной происходит в штатном режиме, "мы не чувствуем, что по отношению к нам что-то поменялось".

Как сообщалось ранее, в Палате представителей американского Конгресса происходит расследование об импичменте президента США, инициированное руководством Демократической партии.

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США, Импичмент, Дональд Трамп, Вадим Пристайко.
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