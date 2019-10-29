Импичмент Трампа: свидетель "скандального" разговора даст показания

Новости мира:В Конгрессе допросят присутствующего во время разговора Трампа и Зеленского чиновника.

Один из сотрудников Совета национальной безопасности США Александер Виндман будет свидетельствовать в Конгрессе США по делу о скандальном разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает CNN.

Издание отмечает, что Виндман является первым свидетелем, непосредственно присутствовавшим в Овальном кабинете во время этого телефонного разговора.

Он прокомментировал, "давление" Трампа на Зеленского по поводу расследования против Хантера Байдена, назвав его "нецелесообразным".

Ожидается, что сотрудник сообщит Конгрессу, что было рассказано главному юристу Совета национальной безопасности об этом телефонном разговоре.

Виндман считает, что расследование против сына Байдена, приведет к тому, что украинское государство может потерять двухпартийную поддержку.