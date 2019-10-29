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Палата представителей в четверг проголосует резолюцию об импичменте Трампа

Палата представителей в четверг проголосует резолюцию об импичменте Трампа
03:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Палата представителей США проведет первое голосование по резолюции об импичменте президента Дональда Трампа в четверг, 31 октября.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в письме к законодателям, что палата продвигается вперед с голосованием по процедурам, «чтобы устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа отказать в предоставлении документов, не допускать свидетелей для показаний, пренебрегать надлежащим образом оформленными повестками или чинить препятствия работе Палате представителей».

Пелоси также пояснила, что резолюция, вынесенная на голосование, «устанавливает процедуру слушаний, которые являются открытыми для американского народа, дает разрешение на обнародование стенограмм показаний, определяет процедуры передачи доказательств в юридический комитет, поскольку она рассматривает потенциальные статьи об импичменте и устанавливает соответствующие права для президента и его защитника».

Источники в среде демократов утверждают, что резолюция необходима для установления точных процедур передачи доказательств из комитета по вопросам разведки в юридический комитет Палаты представителей и детализации процедур проведения общественных слушаний во время расследования. После принятия резолюции у Белого дома не будет оснований пренебрегать повестками, которыми чиновников вызывают для дачи показаний.

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Голосование поможет демократам отбросить обвинения республиканцев в том, что расследование проводится незаконно, за закрытыми дверями. Как сообщалось, Белый дом выступил против сотрудничества с Палатой представителей Конгресса США, поскольку счел расследование нелегитимным.

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США, Импичмент, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Импичмент Дональда Трампа.
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