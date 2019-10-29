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Британский парламент отклонил план Джонсона по досрочным выборам

Британский парламент отклонил план Джонсона по досрочным выборам
02:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Джонсон заявил о готовности дать депутатам больше времени для обсуждения соглашения по Brexit при условии, если они согласятся на всеобщие выборы 12 декабря.

Палата общин парламента Великобритании отвергла план премьер-министра Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря. Об этом сообщает BBC.

«Палата общин британского парламента не поддержала план премьера Бориса Джонсона о проведении 12 декабря досрочных выборов. В поддержку инициативы главы правительства выступили 299 депутатов, против были 70», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для принятия плана необходима была поддержка как минимум двух третей нижней палаты парламента – то есть 434 голоса (оппозиционная Лейбористская партия от голосования воздержалась).

Впрочем, премьер Британии не собирается отступать. Он анонсировал «короткий» законопроект о досрочных выборах, для принятия которого достаточно простого большинства голосов.

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Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности дать депутатам больше времени для обсуждения соглашения по Brexit при условии, если они согласятся на всеобщие выборы 12 декабря.

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Выборы, Борис Джонсон, Досрочные выборы, британский парламент, Brexit.
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