Трамп забыл, президентом какой страны является Зеленский

Новости мира:Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "новым русским президентом", комментируя ход расследования в рамках инициированной представителями Демократической партии процедуры импичмента.

Как говорится в стенограмме на сайте Белого дома, во время визита на объединенную авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд Трамп вновь заявил, что 25 июля провел замечательную беседу с президентом Зеленским.

Президент США обвинил председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа в фабрикации части разговора с украинским президентом до того момента, как текст разговора был обнародован.

"Обличитель описал ошибочное изложение (телефонного) разговора. Теперь они не хотят говорить об обличителе, поскольку они не думали, что я собирался обнародовать разговор. Когда я опубликовал разговор, я разрушил действия Шиффа (председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа - Ред.) ... Новый российский президент, хороший человек, сделал свое заявление. Там ничего не было. Не было давления на него. Не было ничего такого", - отметил Трамп.

Он также обратил внимание на то, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент США не оказывал давления на президента Украины во время телефонного разговора.