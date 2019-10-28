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Заместитель Болтона отказался свидетельствовать против Трампа

Заместитель Болтона отказался свидетельствовать против Трампа
17:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:Чарльз Купперман не будет свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте Трампа.

Экс-заместитель помощника Трампа по вопросам нацбезопасности Чарльз Купперман отказался дать показания Палате представителей в ходе процедуры импичмента президента США.

Об этом решении заявили его адвокаты, передает CBS News.

Отмечается, что Купперман должен был сегодня предстать перед комитетами, проводящими расследование по импичменту Трампа, однако этого не случится.

Белый дом США подтвердил эту информацию.

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На прошлой неделе бывший заместитель Джона Болтона обратился к Окружному суду Колумбии, чтобы он принял решение, стоит ли Купперману свидетельствовать в Конгрессе.

Адвокат свидетеля сообщил, что пока решение суда не будет вынесено, он не будет давать показанияю

Известно, что Чарльз Купперман присутствовал во время телефонного звонка президентов Украины и США 25 июля.

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Все по теме:

США, Конгресс США, Дональд Трамп, Джон Болтон, Чарльз Купперман.
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