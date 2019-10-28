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"Это было ошибкой": Ермак - о разговоре с Джулиани

"Это было ошибкой": Ермак - о разговоре с Джулиани
09:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Помощник президента Украины считает, что его разговор с Джулиани "все усложнил".

Украине нужно было находиться в стороне от неофициальных посланников главы Белого дома США Дональда Трампа.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в комментарии для издания The New Yorker.

Стоит напомнить, что исходя из показаний Конгрессу США временного поверенного в делах Украины Уильяма Тейлора всплыла информация об обещании Трампа Зеленскому встретиться в Белом доме. Однако дата встречи не была назначена. Поэтому специальный представитель Госдепа Курт Волкер решил позвонить Ермаку. Он попросил помощника главы украинского государства повлиять на Зеленского, чтобы он убедил Трампа в важности принятия мер по различным вопросам, которые представляют политический интерес для президента Штатов.

Далее стало известно, что в начале августа Ермак принял решение встретиться с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

СМИ: Адвокат Трампа подтолкнул его выдать визу украинскому экс-генпрокурору

Ермак рассказал, что таким образом он пытался "не полагаться на спекуляции" и не проводить переговоры "через вторые руки".

После переговоров у Трампа начали думать, что в Украине продолжат расследование против компании сына Джо Байдена, однако наша сторона заверила лишь в том, что будет рассмотрен ряд случаев как часть обещание по борьбе с коррупцией.

"Люди хотели принести президенту хорошие новости", - заявил Ермак, отвечая на вопрос, была ли встреча с адвокатом Трампа ошибкой.

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Все по теме:

Украина, США, Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Рудольф Джулиани, Андрей Ермак.
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