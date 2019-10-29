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Минцифры планирует обучать украинцев цифровым навыкам

Минцифры планирует обучать украинцев цифровым навыкам
16:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Онлайн-платформу для обучения украинцев цифровым навыкам запустят в 2020 году.

Образовательную онлайн-платформу для обучения украинцев цифровым навыкам запустят в конце зимы 2020 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"В конце зимы 2020 планируем запустить образовательную онлайн-платформу. А уже весной - первый хаб. Считаю это пространство классным знаком, что мы движемся в правильном направлении", - написал он.

Федоров отметил, что впервые был на питчинге (презентация проекта с целью нахождения инвесторов –ред.) проектов, который посетил вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком в центре развития стартапов города Мариуполь.

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"Сразу нашел несколько классных проектов для масштабирования на всю страну. Центр развития, хаб, коворкинг создан на базе библиотеки. Подобную идею мы рассматриваем для открытия национальной сети образовательных хабов для обучения украинцев диджитал-навыкам", - написал Федоров.

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Как сообщалось ранее, программа деятельности Кабинета министров Украины предусматривает обеспечение доступа к сети интернет на всех международных автодорогах и создание онлайн-платформы по обучению населения цифровым навыкам.

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Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Михаил Федоров, Минцифры.
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