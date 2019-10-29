Зеленский договорился с ЕБРР об инвестициях в региональные дороги

Президент Украины Владимир Зеленский встретился вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию и обсудил новые проекты ЕБРР, которые будут направлены на развитие региональных дорог.
Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча состоялась в рамках инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.
В ходе встречи отмечалось, что в 2019 году Украина впервые станет крупнейшей страной операций Европейского банка реконструкции и развития. В этом году инвестиции ЕБРР в Украину составили 1 млрд евро, что является рекордом за последние 5 лет.
Инвестиции, направленные на развитие региональных дорог, составят более 300 млн евро.
Зеленский поблагодарил ЕБРР за реальные шаги по развитию украинской экономики и эффективное сотрудничество.
В свою очередь, вице-президент подчеркнул, что ЕБРР ожидает имплементации принятых Верховной Радой решений.
Кроме того, стороны подробно обсудили антикоррупционную, энергетическую и судебную реформы, а также реформу правоохранительных органов Украины.