Зеленский договорился с ЕБРР об инвестициях в региональные дороги

Новости Бизнеса:Зеленский обсудил с вице-президентом ЕБРР новые проекты по развитию региональных дорог.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию и обсудил новые проекты ЕБРР, которые будут направлены на развитие региональных дорог.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча состоялась в рамках инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

В ходе встречи отмечалось, что в 2019 году Украина впервые станет крупнейшей страной операций Европейского банка реконструкции и развития. В этом году инвестиции ЕБРР в Украину составили 1 млрд евро, что является рекордом за последние 5 лет.

Инвестиции, направленные на развитие региональных дорог, составят более 300 млн евро.

Зеленский поблагодарил ЕБРР за реальные шаги по развитию украинской экономики и эффективное сотрудничество.

В свою очередь, вице-президент подчеркнул, что ЕБРР ожидает имплементации принятых Верховной Радой решений.

Кроме того, стороны подробно обсудили антикоррупционную, энергетическую и судебную реформы, а также реформу правоохранительных органов Украины.