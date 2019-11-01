Нацбанк: Сокращение транзита газа повлияет на рост ВВП

Новости Бизнеса:В НБУ считают, что при сокращении транзита газа втрое Украина потеряет до 1% ВВП.

Национальный банк предполагает, что транзит газа по территории Украины сократится до 50 млрд кубометров в 2020 году и до 30 млрд кубометров - в 2021 году. При этом прямые потери экономики ежегодно будут составлять менее 1% ВВП.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

"Согласно предположениям НБУ к базовому сценарию макроэкономического прогноза объем транзита может сократиться с около 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года. Прямые потери экономики, если сравнить с объемами транзита на уровне 2019 года, составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом.

Поскольку на сегодняшний день определенности относительно объемов транзита нет, НБУ рассматривает и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита.

"Россия активно вводит в эксплуатацию обходные газопроводы, которые по суммарной мощности способны полностью заменить украинскую ГТС в ближайшие годы", - констатируют в пресс-службе.

Как известно, украинская газотранспортная система за январь-сентябрь 2019 года доставила в европейские страны и Молдову 64,3 млрд кубометров газа. Это на 1% больше аналогичного показателя прошлого года.

Благодаря транзиту газа Украина получает около 3 млрд долл. США в год. Контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

28 октября во Брюсселе состоялись трехсторонние консультации между Еврокомиссией, Украиной и Россией о транзите российского газа на европейский рынок по территории Украины.

В России предлагали продлить действующий контракт на транзит на 1 год. Украина и Еврокомиссия выступают за заключение договора на транзит газа сроком на 10 лет. В Нафтогазе заявляли, что на предстоящих переговорах предложат России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно.

Предыдущие раунды трехсторонних переговоров по транзиту газа состоялись 17 июля 2018 года, 21 января и 19 сентября 2019 года.