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Шахов: Шахтеры смогут получить собственные средства

Шахов: Шахтеры смогут получить собственные средства
17:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Нардеп Шахов отмечает, что шахтерского бунта не будет, по крайней мере, в этом году.

Модернизация угольной отрасли - это единственная профилактика хронической задолженности по зарплатам шахтерам, заявил народный депутат Сергей Шахов, комментируя законопроект о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

Как сообщает пресс-служба парламентария, законопроект предусматривает выделение 1 млрд грн на погашение задолженности перед горняками за 2019 год. Ранее Шахов и группа депутатов от Луганской области неоднократно выступали в парламенте с требованием обратить внимание на проблемы шахтеров, а также направили письмо с соответствующим требованием к президенту Владимиру Зеленскому.

"Благодарен 291 народному депутату, поддержавшим соответствующий закон. Теперь шахтеры, которым в течение 4 месяцев не выплачивали заработные платы, смогут получить собственные средства. Команда Шахова месяцами добивалась принятия этого закона. Нас услышали. Шахтерского бунта не будет, по крайней мере, в этом году", - приводит слова Шахова пресс-служба нардепа.

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Однако, по словам Шахова, остается открытым вопрос бюджета 2020 года, где не предусмотрены средства на развитие угольной отрасли.

"Следующая, не менее важная задача, - достичь результата, чтобы задолженность по заработным платам работникам угольных предприятий не возникала, а шахты стали современными, безопасными и полностью пригодными для эффективной работы. Шахтеры устали от постоянной лжи чиновников и "завтраков", которыми их кормят на самых разных уровнях. Каждый раз, обещая решить проблемы, но забывая о горняках сразу, как за ними закрываются двери очередного кабинета", - добавил нардеп.

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Законопроект, Шахтеры, Сергей Шахов.
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