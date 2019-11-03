Минэкономразвития подчинило себе почти 500 агропредприятий

Новости Бизнеса:Министерство экономики установило контроль над почти полутысячей предприятий агропромышленного комплекса.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйство получило в свое подчинение ряд стратегических предприятий.

Как сообщил профильный министр Тимофей Милованов, речь идет о двух предприятиях Укрспирт, Аграрном Фонде, Государственной Продовольственной Зерновой Корпорации Украины, Артемсоли и Коневодстве Украины.

"Наконец под контролем нашего министерства. Сегодня подписал акты принятия в министерство экономики этих и других 493 агропредприятий", - написал он в своем Facebook.

Напомним, президент Владимир Зеленский на представлении нового главы Тернопольской области заявил, что более половины производства государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" находится в "тени". "Такая у меня есть статистика, вы скажете, так это или нет, то есть больше половины, 55% производства сейчас "Укрспирта" в тени, государственные заводы контролируются криминальными группировками более 10 лет", - обратился президент к участникам совещания.