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Правительство утвердило бюджет-2020 ко второму чтению

Правительство утвердило бюджет-2020 ко второму чтению
07:48 Сегодня Телеграф kmu.gov.ua Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Кабинет министров вечером, 3 ноября, утвердил проект государственного бюджета на 2020 год.

Кабинет министров согласовал проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ по итогам внеочередного заседания правительства 3 ноября

На заседании Кабмина были обработаны выводы Верховной Рады и учтено решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Бюджет принят с доработкой.

"Мы завершим и как можно быстрее передадим документ в Верховную Раду. С завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета и после подачи представим людям главный финансовый документ страны", - заявила она.

Госбюджет 2020: в СНБО обсудили предложения к проекту

Вместе с тем нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании КМУ, отметил: "Между первым и вторым чтением Кабмин так и не нашёл средств для повышения зарплат учителям. Добавлена разовая выплата молодым учителям в размере 10 прожиточных минимумов (20 тыс грн). Изменение собственно зарплат учителей осталось на уровне инфляция +2%".

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Госбюджет, Кабмин, СНБО, Бюджет-2020.
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