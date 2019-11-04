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К отоплению подключили все области Украины

К отоплению подключили все области Украины
11:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Все области уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

По состоянию на утро 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов. При этом, во Львове в связи со значительным потеплением частично приостановлена подача тепла.

Также 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, 99,9% - в Хмельницкой.

В Черниговской (99,8%), Ровенской (99,5%), Житомирской (99,3%) и Сумской (99,3%) областях отапливаются почти 100% жилых домов.

Во Львове дали отопление: заявление Садового

Напомним, недавно в Киевской горгосадминистрации заявили, что тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение в столице в настоящее время повышать не будут.

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Тепло, Отопительный сезон, Осень, Отопление.
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