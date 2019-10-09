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Повысят ли тарифы на отопление в Киеве: есть ответ

Повысят ли тарифы на отопление в Киеве: есть ответ
18:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве сейчас не повышают.

В Киевской горгосадминистрации заявляют, что тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение в столице в настоящее время повышать не будут.

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сейчас не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности. Опубликованный на сайте КП "Киевтеплоэнерго" проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год", - говорится в сообщении КГГА в среду.

Причем такие расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя.

"Указанный проект тарифов рассчитан согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 01.08.2017 №991 "Об утверждении методики формирования, расчета и установления тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию, которая производится на теплоэлектроцентралях, тепловых электростанциях и когенерационных установках", - пояснили в КГГА.

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Расчет проекта тарифов проводился с целью актуализации данных и предоставления в НКРЭКУ информации об экономически обоснованных затратах предприятия, вызванных, в частности, необходимостью обеспечить 10-дневный запас мазута с содержанием серы менее 1% для бесперебойной работы энергетического оборудования; компенсировать убытки, понесенные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вследствие несоответствия рыночной и тарифной цены природного газа для производства тепловой энергии для всех категорий потребителей в период с ноября по декабрь 2018 года включительно.

Проект тарифов передан на рассмотрение в НКРЭКУ.

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Киев, Тарифы, КГГА, Отопительный сезон, Отопление.
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