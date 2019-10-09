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Отопительный сезон: Гончарук не бросит людей на "бестолковых чиновников"

Отопительный сезон: Гончарук не бросит людей на "бестолковых чиновников"
15:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В правительстве Украины придумали, как эффективно решать проблемы запуска отопительного сезона.

Правительство Украины под ответственностью министра развития громад и территорий Алены Бабак создает специальную рабочую группу, целью которой является в штатном режиме начать отопительный сезон.

О таких планах на брифинге рассказал глава правительства Алексей Гончарук.

Премьер-министр заявил, что отопительный сезон в Украине традиционно в сложных условиях. По словам Гончарука, местные предприятия поставщики услуг населению имеют задолженность или проблему с существующей инфраструктурой, что не позволяет получить возможность закупать газ у "Нафтогаза". Правительство на заседании обсуждало эти вопросы, в частности ситуацию, которая возникла с городом Смела Черкасской области в прошлом году, и, возможно, повторится в этом. Гончарук не хочет превращать плановый запуск отопительного сезона в политическое шоу, поэтому в связи с этим будет создана рабочая группа, которая будет отслеживать ситуацию с отопительным сезоном и предлагать правительству пути по решению образовавшихся проблем.

Отопительный сезон в Украине: готовность и когда стартует по факту

Премьер Гончарук настаивает на том, чтобы люди не лишались тепла из-за "бестолковости чиновников". Глава правительства пообещал, что все украинцы получат обещанное тепло и Украина полноценно вступит в отопительный сезон.

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Отопительный сезон, Алексей Гончарук, Алена Бабак.
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