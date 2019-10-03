Отопительный сезон в Украине: готовность и когда стартует по факту

Правительство сделало все, чтобы отопительный сезон 2019/20 начался вовремя во всех городах Украины.
Жилой фонд и объекты соцсферы технически готовы к отопительному сезону.
Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, сообщает пресс-служба министерства.
"Органы местного самоуправления готовы начать подключение отопления к объектам социальной сферы с 10 октября, а жилого фонда — с 15 октября. Но по факту отопительный сезон начнется тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже +8С. Что касается технической готовности, то, по информации из регионов, готовности жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики — 100%", - сказала Бабак.
В то же время она отметила, что есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период в частных предприятиях и тепловиков Донецкой и Луганской областей, которые правительство решает совместно с органами местного самоуправления.
Напомним, Кабмин накануне отопительного сезона изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию.
С 1 октября в Украине произойдет много новаций, которые коснутся многих граждан.