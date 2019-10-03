Отопительный сезон в Украине: готовность и когда стартует по факту

Новости Украины:Правительство готово начать отопительный сезон в сроки, однако он начнется при ряде условий.

Правительство сделало все, чтобы отопительный сезон 2019/20 начался вовремя во всех городах Украины.

Жилой фонд и объекты соцсферы технически готовы к отопительному сезону.

Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, сообщает пресс-служба министерства.

"Органы местного самоуправления готовы начать подключение отопления к объектам социальной сферы с 10 октября, а жилого фонда — с 15 октября. Но по факту отопительный сезон начнется тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже +8С. Что касается технической готовности, то, по информации из регионов, готовности жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики — 100%", - сказала Бабак.

В то же время она отметила, что есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период в частных предприятиях и тепловиков Донецкой и Луганской областей, которые правительство решает совместно с органами местного самоуправления.

Напомним, Кабмин накануне отопительного сезона изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию.