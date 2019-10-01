Правительство готовит проверки субсидиантов на "серые" доходы

Новости Украины:Кабмин накануне отопительного сезона изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что Кабинет министров внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию.

"Отопительный сезон уже через две недели. Активно готовимся! Сегодня провел селектор с регионами. Проблем немало. Работаем... Все, кто потребует - получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", - говорится в сообщении на официальной странице Гончарука в социальной сети Facebook во вторник.

Кроме того, премьер подчеркнул, что будет прилагать все усилия, чтобы все детские сады, школы, больницы были с теплом, электроэнергией и горячей водой.

"Каждая украинская семья аналогично. Это вопрос энергетической безопасности государства", - добавил он.

Сегодня стало известно, что в Житомире отопительный сезон начнется 10 октября.