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Отопительный сезон в Киеве начнется 30 сентября

Отопительный сезон в Киеве начнется 30 сентября
11:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Киевские власти намерены начать подачу тепла на объекты социальной сферы с 30 сентября по соответствующим заявкам учреждений.

Об этом в ходе расширенной коллегии Киевской горгосадминистрации сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Сегодня будут представлены Киевскому городскому председателю на подпись два распоряжения в части начала отопительного сезона. Мы готовы. И также о теплообеспечении объектов социальной сферы, это имеется в виду не только бюджетной, но и всех, кто хочет подключиться к теплоносителю. У нас будет возможность это сделать по соответствующим заявкам, начиная с 30 сентября. То есть, практически, с понедельника можно будет подключиться к подаче тепла", - сказал Поворозник.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что Киев на 97% готов к отопительному сезону.

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Киев, КГГА, Отопительный сезон, Петр Пантелеев.
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