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Кличко сказал, когда восстановят движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке

Кличко сказал, когда восстановят движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке
06:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Скриншот

Новости Украины:В Киеве до 1 октября восстановят движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке.

Движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке в Киеве восстановят до 1 октября, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Продолжаются работы по обновлению важного объекта инфраструктуры столицы - Борщаговского путепровода. На днях там открыли автомобильное движение отремонтированной полосой в направлении центра. Чтобы как можно быстрее закончить ремонт всей центральной полосы и восстановить движение скоростного трамвая, дорожники работают практически круглосуточно. На этой неделе демонтируют два временных трамвайных переездов и соединят трамвайное полотно на путепроводе с тем, что за его пределами. До 1 октября, как и обещали, движение скоростного трамвая восстановят", - написал мэр столицы на странице в Facebook.

Кличко отметил, что завершаются работы по ремонту пяти станций скоростного трамвая Борщаговской ветки. Это будут современные и комфортные станции.

"Путепровод, что с момента сдачи в эксплуатацию в 1967 не подвергался капитального ремонта, находился в аварийном состоянии, и требовал неотложного обновления. Работы пришлось осуществлять масштабные – ремонт опор, несущих конструкций, мостового полотна автопроездов, обновление трамвайного части и тротуаров. По сути, специалистам за несколько месяцев пришлось фактически строить новый мост", - отметил мэр.

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Он также напомнил, что до конца 2019 года строители планируют полностью восстановить движение авто обновленной частью путепровода. А с весны 2020 года начнутся работы на противоположной части путепровода.

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Виталий Кличко, Киев, Борщаговка, Скоростной трамвай.
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