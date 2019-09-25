Какие изменения могут коснуться столицы Украины: законопроекты

Новости Украины:В Раде уже четыре законопроекта о столице, два из них инициировали в "Слуге народа".

В Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта о внесении изменений в закон о столице и один проект новой редакции закона о столице Украины.

Согласно информации на сайте украинского парламента, во вторник группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с Александром Ткаченко зарегистрировала проект закона о городе Киев – столице Украины (№2143-3).

В этот же день группа нардепов из фракции "Голос" во главе с Андреем Осадчуком подала законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киев" (№2143-2).

Тексты этих инициатив в настоящее время на сайте Рады отсутствуют.

13 сентября группа парламентариев от "Слуги народа" во главе с Андреем Клочко зарегистрировала проект закон о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киев" (№2143).

Документ предусматривает проведение 8 декабря местных выборов в Киеве. Этим законопроектом предлагается законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской государственной администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

19 сентября группа нардепов из фракции "Европейская солидарность" во главе с Сергеем Алексеевым подала альтернативный законопроект (№2143-1), которым также предлагают закрепить функционирование районных советов в Киеве. Авторы предложили определить полномочия райсоветов и их исполнительных комитетов. Предусматривается, что Киевский городской совет не позднее 6 месяцев до момента объявления начала избирательного процесса следующих очередных местных выборов принимает решение о создании райсоветов в столице. Выборы в эти советы пройдут во время следующих очередных выборов, которые состоятся после вступления в силу данного закона.