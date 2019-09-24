Спасибко не выполнит просьбу Кличко: причина

Новости Украины:Еще один заместитель Кличко заявляет, что не планирует уходить в отставку

Заместитель председателя КГГА Александр Спасибко не будет писать заявление о своем увольнении по просьбе мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья, должен прокомментировать заявление председателя КГГА Виталия Кличко о моем возможном увольнении. Во-первых, заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду", - сообщил он.

По его словам, на прошлой неделе председатель КГГА действительно обратился к нему с просьбой написать заявление об увольнении.

"Без объяснений или жалоб на мою работу. Как взрослый опытный человек я не спрашивал подробностей, но попросил время на размышление и возможность найти новую работу и перевестись или трудоустроиться в другом месте. И буквально утром в понедельник я о своем увольнении, как о решенном уже вопросе, узнаю из трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны. Я откровенно шокирован", - сообщил он.

Спасибко отметил: со СМИ ему стало известно, что причиной его возможного увольнения стало непреодоление им острых вопросов, связанных с Генпланом города.

"С марта 2019 года ответственным за подготовку генерального плана для принятия решения является заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, и эту информацию можно отследить по протоколам поручений. То есть по этой логике уволить необходимо другого заместителя. А я не хочу быть человеком, на которого возлагают ответственность за провалы, которые я не совершал. В результате мы получили распоряжение №1677 от 20.09.2019, из которого видно, что контролировать департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных ресурсов будет другой заместитель. Возможно перераспределение сфер влияния и было основной целью всех этих действий", - сообщил он.

Как сообщалось, Киевский городской голова Виталий Кличко представил управляющего партнера инновационного центра-города UNIT.City и бывшего руководителя экспо-центра ВДНХ Максима Бахматова как своего нового советника.

В то же время Кличко поблагодарил заместителей председателя КГГА Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна за работу и попросил написать их заявления на увольнение.

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян сообщил, что не писал заявление об увольнении с должности и не планирует этого делать.