Кличко попросил "уйти" двух своих заместителей: детали

Новости Украины:Кличко предложил своим заместителям Давтяну и Спасибко подать в отставку

Мэр Киева Виталий Кличко попросил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке, и намерен подать соответствующие проекты представлений на увольнение в Кабинет министров.

"Я попросил написать заявления и одного, и другого... Сейчас мы подаем документы в Кабмин", - сказал Кличко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По словам мэра украинской столицы, сейчас обязанности Давтяна и Спасибко распределены между другими заместителями, в том числе новым советником Максимом Бахматовым, который в будущем также будет назначен его заместителем.

Кличко выразил надежду, что правительство удовлетворит кадровые его представления.

Спасибко и Давтян были назначены заместителями главы Киевской городской государственной администрации в 2016 и в 2017 годах соответственно.

Как известно, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.