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Названо имя нового советника Кличко: кто он

Названо имя нового советника Кличко: кто он
11:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Максим Бахматов стал новым советником мэра Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко назначил Максима Бахматова своим советником.

"Я рад представить Максима Бахматова", - сказал Кличко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Представляя Бахматова, он заявил, что городу необходим кризис-менеджер, который сможет бороться с новыми вызовами.

По словам мэра, Бахматов в будущем будет назначен его заместителем. В сферу его обязанностей будет входить внедрение информационных технологий в управление городом, вопросы инвестиционной деятельности, градостроительства и антикоррупционной политики.

В свою очередь, Бахматов отметил, что его деятельность в мэрии будет основываться на предыдущем опыте в частном секторе.

"Также хотел бы отметить, что у меня большой опыт в КВН и Comedy Club, что сегодня очень важно в нашей стране. Без этого, к сожалению, никак", - добавил новый советник мэра столицы.

Бахматов также заявил, что свою работу начнет с аудита вверенных ему направлений.

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Бахматов, 1978 г.р., украинский предприниматель в сфере IT и инноваций, в 2015-17 гг был генеральным директором Национального экспоцентра Украины. Ранее был телеведущим, шоуменом, продюсером, в частности, резидентом КВН и Comedy Club в Украине.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал своими главными соперниками "те вызовы, которые стоят перед Киевом".

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Виталий Кличко, КГГА, Мэр Киева, Максим Бахматов.
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