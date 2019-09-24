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Давтян: заявление об уходе не писал и писать не собираюсь

Давтян: заявление об уходе не писал и писать не собираюсь
11:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян заявляет, что не писал заявление об увольнении с должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу только, что заявление не писал, писать не собираюсь ...", - отметил Давтян.

Давтян добавил, что о якобы написанном им заявлении узнал из новостей. "Мой выбор - продолжать работать на благо киевлян", - подчеркнул он.

23 сентября на брифинге Киевский городской голова – председатель КГГА Виталий Кличко заявил, что заместители председателя КГГА Давтян и Александр Спасибко написали заявления об увольнении.

Также Кличко представил своего нового советника - предпринимателя и основателя Comedy Club UA Максима Бахматова, выразив надежду, что правительство согласует кандидатуру Бахматова на должность заместителя председателя КГГА.

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"Я пообщался с господином Давтяном. Я попросил написать заявления и одного, и другого (Давтяна и Спасибко - ред). Их обязанности распределены между другими заместителями. Часть ответственности возложена на Максима Бахматова. И сейчас мы подаем документы в Кабмин. На данный момент я могу сделать - это назначить Бахматова советником, а затем уже будут следующие шаги. Если вы знаете, к сожалению, я как Киевский городской голова, какпредседатель КГГА не могу назначить или уволить заместителей своих без согласования с Кабинетом министров ...", - сказал Кличко.

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Киев, КГГА, Александр Спасибко, Дмитрий Давтян.
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