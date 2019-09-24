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Всмятку: семь авто попали в ужасное ДТП под Киевом (Видео)

Всмятку: семь авто попали в ужасное ДТП под Киевом (Видео)
10:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины:Масштабная авария произошла на кольцевой дороге города Бровары.

Во вторник утром, 24 сентября, возле Киева на окружной дороге Броваров произошла масштабная авария с пострадавшими. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Всего в результате ДТП повреждено как минимум семь автомобилей, а в Daewoo Nexia зажало водителя. В частности, фура смяла одну из машин в "гармошку".

Кроме легковушек в аварию также попала "ГАЗель". На месте работают спасатели и полиция. Причины аварии сейчас устанавливаются.

Напомним, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, еще четверо были госпитализированы. Водителя грузовика задержали.

22 сентября вблизи с. Большой Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", что стоял на обочине дороги. В результате ДТП погибли девять человек, еще 11 получили травмы.

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Киев, ДТП, Авария, Бровары.
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