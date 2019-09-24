ДТП в Житомирской области: водителю грузовика сообщили о подозрении

Новости Украины:В Житомирской области объявлено о подозрении водителю грузовика-участника ДТП, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 получили травмы.

Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, 55-летний мужчина подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое привело к гибели нескольких человек (ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Водитель задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и находится под стражей в спецпалате больницы.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи ходатайствуют о содержании под стражей.

В то же время подозреваемый отказался давать показания относительно обстоятельств ДТП, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

23 сентября Житомирский горсовет срочно собралась на сессию, чтобы выделить 550 тыс. грн на помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП.

Как сообщалось ранее, вечером 22 сентября на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области, водитель DAF с полуприцепом-цистерной, следуя в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", стоявшим на обочине дороги.

В результате аварии погибли и пострадали работники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления, которые ехали с отдыха в Карпатах.

23 сентября в Житомире объявили трехдневный траур по погибшим в результате столкновения бензовоза и автобуса.