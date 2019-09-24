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ДТП в Житомирской области: водителю грузовика сообщили о подозрении

ДТП в Житомирской области: водителю грузовика сообщили о подозрении
09:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Житомирской области объявлено о подозрении водителю грузовика-участника ДТП, в результате которого погибли 9 человек, еще 10 получили травмы.

Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, 55-летний мужчина подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое привело к гибели нескольких человек (ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Водитель задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и находится под стражей в спецпалате больницы.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи ходатайствуют о содержании под стражей.

В то же время подозреваемый отказался давать показания относительно обстоятельств ДТП, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

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23 сентября Житомирский горсовет срочно собралась на сессию, чтобы выделить 550 тыс. грн на помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП.

Как сообщалось ранее, вечером 22 сентября на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области, водитель DAF с полуприцепом-цистерной, следуя в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", стоявшим на обочине дороги.

В результате аварии погибли и пострадали работники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления, которые ехали с отдыха в Карпатах.

23 сентября в Житомире объявили трехдневный траур по погибшим в результате столкновения бензовоза и автобуса.

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ДТП, Житомирская область, Подозрение, Нацполиция.
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