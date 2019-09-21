ДТП на Одещине: пострадавшие доставлены в больницу

Новости Украины:В больницу доставили четверых пострадавших.

Следователи продолжают работать на месте масштабного ДТП на 12-м километре трассы Одесса - Белгород-Днестровский, в результате которой погибли девять человек, 4 пострадавших доставлены в больницу. Ранее была информация о двух травмированных.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ НП в области.

"Происшествие произошло между селами Новая Долина и Прилиманським. Работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, устанавливающая все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Полиция предупреждает водителей, что на этом участке дороги Овидиополь-Одесса в связи с ДТП затруднено движение транспорта.

По словам руководителя отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта ГУ НП в области Вадима Барановского, "уголовное производство по факту гибели и травмирования людей осуществляется по признакам ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее за собой гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины".

Барановский уточнил, что в результате столкновения рейсового автобуса №52 Mercedes-Sprinter, который двигался по маршруту "Овидиополь - Одесса", с автопоездом с цистерной DAF девять человек погибли и четверо с травмами различной степени госпитализированы.

Удар в результате столкновения был настолько сильный, что снесло левую часть микроавтобуса, и он перевернулся. Все погибшие находились во время аварии в маршрутке, водитель грузового автомобиля практически не пострадал.

На место масштабной автоаварии выезжали также и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова и руководители облпрокуратуры и ГУ НП в области.