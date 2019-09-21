ДТП на Одещине: новые подробности происшествия (Видео)

Новости Украины:Число пострадавших в ДТП в Одесской области возросло до четырех человек, движение на участке дороги осложнено.

Число пострадавших в ДТП в Одесской области увеличилось до четырех человек, они госпитализированы.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В результате данного происшествия погибли девять человек, еще четверо госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается помощь", - рассказал представитель полиции (видео опубликовано на сайте полиции Одесской области).

Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

В полиции также сообщили, что на участке дороги, где произошло ДТП, между селами Новая Долина и Прилиманское, осложнено движение транспорта, на месте работают полицейские, которые выясняют обстоятельства аварии и обеспечивают безопасность дорожного движения. Водителям рекомендуется по возможности воспользоваться альтернативным путем.

Изначально сообщалось о девяти погибших и двух травмированных в ДТП с участием рейсового микроавтобуса и грузовика, позднее появилась информация о трех пострадавших.