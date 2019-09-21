Ужасное ДТП в Одесской области: первые подробности расследования (Видео)

Новости Украины:Нацполиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Овидиопольском районе.

Маршрутка и грузовик столкнулись в Овидиопольском районе Одесской области, в результате, по предварительным данным, погибли девять человек, еще двое получили травмы,

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"В результате столкновения переполненной маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно, погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вместе с тем, сайт Госслужбы Украины по ЧС сообщил о трех пострадавших в ДТП (двое из них – водители). Согласно сообщению, ДТП произошло в субботу около 14-ти часов, на 12 км трассы Одесса – Белгород-Днестровский, район Гребного канала. Столкнулись микроавтобус "Мерседес Спринтер" и грузовой автомобиль ДАФ.