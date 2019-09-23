В Житомире объявлен трехдневный траур из-за страшного ДТП

Новости Украины:ДТП случилось 22 сентября, в результате чего погибло девять человек.

В Житомире объявили трехдневный траур по девяти погибшим в результате столкновения бензовоза и автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"Распоряжением Житомирского городского головы Сергея Сухомлина в Житомирской городской объединенной территориальной громаде объявлен трехдневный траур по погибшим", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Житомирском трамвайно-троллейбусном управлении, в результате аварии погибли и пострадали работники этого предприятия, которые ехали с отдыха в Карпатах.

Так же сообщалось, вечером 22 сентября на трассе "Киев-Чоп", вблизи с. Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области, 55-летний водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна), который следовал в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", стоявшим на обочине дороги. В результате ДТП погибли девять человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.