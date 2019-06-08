На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП (Фото)

Новости Украины: На трассе Киев-Чоп произошла авария с участием грузовика, маршрутки и легковушки .

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненщины.

По ее данным, авария произошла в пятницу около 5 вечера в селе Бабин Гощанского района. В результате ДТП травмирован водитель "Камаза", его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.

В результате столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.

Напоминаем, на трассе Одесса-Рени утром, 2 апреля, возле села Удобное Белгород-Днестровского района произошло ДТП с участием двух микроавтобусов и маршрутки, в результате аварии один человек погиб, еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ НП в области.