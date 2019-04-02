На трассе Одесса-Рени произошло ДТП с участием двух микроавтобусов и маршрутки, есть погибшие

На трассе Одесса-Рени утром, 2 апреля, возле села Удобное Белгород-Днестровского района произошло ДТП с участием двух микроавтобусов и маршрутки, в результате аварии один человек погиб, еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ НП в области.
"Происшествие случилось утром возле села Удобное Белгород-Днестровского района. В результате аварии один из водителей погиб на месте, другой с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказали в полиции.
Правоохранители установили, что в направлении Одессы двигались грузовой автомобиль Ford Transit и маршрутное такси сообщением Белгород-Днестровский - Одесса с пассажирами. Во встречном направлении двигался грузовой автомобиль Mercedes Sprinter, водитель которого, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с Ford Transit.
Погиб в результате аварии водитель Ford, с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение водитель Mercedes.
"Маршрутное такси получило механические повреждения. Его пассажиры за медицинской помощью не обращались", - указали в полиции.
Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Причину дорожно-транспортного происшествия установят следователи.
Отметим, что из-за аварии на участке дороги Одесса - Рени в районе села Удобное проезд транспорта затруднен.