В Днепре недалеко от заправки на ходу загорелся ЗАЗ

Новости Украины: В Днепре возле заправки WOG на улице Передовой на ходу загорелся ЗАЗ.

В Днепре на улице Передовой в понедельник, 1 апреля, на ходу загорелся автомобиль ЗАЗ. Транспортное средство выгорело полностью. Об этом пишет Информатор.

По словам очевидцев, автомобиль начал дымить практически напротив заправки WOG на Передовой. Транспортное средство проехало еще метров двести, прежде чем окончательно остановилось. Потом из авто выскочил водитель.

Мужчина объяснил, что видел огонь, но побоялся останавливаться возле АЗС. Именно поэтому он доехал до перекрестка Передовой с улицей Широкой и только потом выбежал на улицу.

Вместе с автомобилем сгорели личные вещи и документы мужчины. Водитель не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная газовая установка.