Подозреваемого в ДТП остановили стрельбой по колесам

Новости Украины: Подозреваемого в совершении смертельной ДТП в Харьковской области, полицейские остановили со стрельбой по колесам.

Подозреваемого в совершении смертельной ДТП в Краснограде в Харьковской области, который устроил гонки с полицией после смертельного наезда на мужчину, полицейские остановили со стрельбой по колесам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Сообщение о погибшем пешехода поступило в дежурную службу Красноградского отдела полиции 31 марта около полуночи. По словам свидетелей, неизвестный на автомобиле "ВАЗ 2110" серебристого цвета наехал на мужчину возле автовокзала в городе Красноград и уехал с места происшествия. Погибшим оказался 21-летний житель Красноградского района.

Патрульные полицейские получили ориентировку на машину и начали ее розыск. Вблизи села Высокое они заметили автомобиль "ВАЗ 2110" серебристого цвета с признаками ДТП.

"Автомобиль двигался на большой скорости и на законные требования полицейских остановиться не реагировал... Полицейским было принято решение о применении табельного огнестрельного оружия. В результате были повреждены колеса автомобиля, водитель задержан и доставлен в отдел полиции", - указали в полиции.

Как указано, этот 30-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Решается вопрос о задержании водителя авто в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщения ему о подозрении.