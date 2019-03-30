Смертельное ДТП в Харькове: экс-адвокат Зайцевой прокомментировала апелляцию

Новости Украины: Экс-адвокат Елены Зайцевой рассказала о перспективах апелляции.

Адвокат Юлия Козырь рассказала, почему она не стала оспаривать судебное решение в отношении Елены Зайцевой в суде второй инстанции и есть ли шанс у нового адвоката выиграть апелляцию. 26 марта 2019 года, в последний день подачи апелляции по делу о ДТП на Сумской, документ в Киевский районный суд Харькова подала Юлия Плетнева - адвокат, которая не участвовала в процессе, пишет КHARKIV Today.

Ее вторая защитница, Юлия Козырь, подтвердила, что Елена Зайцева больше не ее клиент. Читайте также Авария в Харькове с шестью жертвами: Зайцева обжаловала приговор суда "Я расторгла договор с Зайцевой. По обоюдному желанию, по соглашению сторон. С текстом апелляции я не знакомилась", - прокомментировала она ситуацию.

Вместе с тем адвокат не исключает, что у ее коллеги есть шансы на положительный исход дела. "Прежде всего, обязательно суд должен был применить смягчающие обстоятельства - частичное возмещение ущерба пострадавшим и чистосердечное раскаяние. Это два тезиса, которые прямо указаны в законе и остальные нормы права указывают на то, что не может суд проигнорировать их. Эта норма императивная. Думаю, перспектива для апелляции в отношении Зайцевой есть", - рассказала Козырь.

Напоминаем, приговор по делу об аварии на Сумской Киевский райсуд Харькова вынес 26 февраля. Обоих обвиняемых - Геннадия Дронова и Елену Зайцеву - приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права управления на три года. 26 марта стало известно, что фигурантка смертельной аварии с шестью жертвами в Харькове Елена Зайцева обжаловала приговор суда.