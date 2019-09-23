В полиции установили виновника ужасного ДТП на Житомирщине (Фото)

Новости Украины:Водитель грузовика, который осуществил наезд на автобус, задержан.

Правоохранители задержали водителя грузовика, въехавшего в автобус и повлекшего гибель 9 человек.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

"Предварительно установлено, что около 22:30 на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Великий Молодьков Новоград-Волынского района, 55-летний водитель" DAF "с полуприцепом (цистерна), направляясь в сторону столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", стоявшим на обочине дороги", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, 66-летний водитель автобуса остановился для замены колеса. Всего в автобусе путешествовали 49 пассажиров. В момент ДТП часть людей находилась на обочине дороги.

"В результате на месте происшествия погибли 9 пассажиров автобуса (полные анкетные данные устанавливаются). Среди погибших несовершеннолетних нет. Еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Новоград-Волынскую больницу", - информирует полиция.

Отмечается, что необходимая медицинская помощь была оказана и водителю грузовика. В настоящее время он задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Новоград-Волынского ОП и Главного управления Нацполиции в области. Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.